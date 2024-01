Kerry Logistics Network Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kerry Logistics Network-Aktie bei 8,22 HKD liegt, was einer Entfernung von -8,87 Prozent vom GD200 (9,02 HKD) entspricht. Dies deutet darauf hin, dass aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal vorliegt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der den durchschnittlichen Kurs über 50 Tage angibt, 7,27 HKD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand +13,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kerry Logistics Network-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Kerry Logistics Network-Aktie bei -37,54 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,09 Prozent. Auch hier liegt die Rendite von Kerry Logistics Network mit 38,63 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividendenrendite von 6,42 % bietet die Aktie von Kerry Logistics Network einen geringeren Ertrag von 1,81 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung und Meinungen der Anleger können ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Kerry Logistics Network neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.