Backblaze Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse von Backblaze zeigt, dass der Aktienkurs derzeit 7,46 USD beträgt, was +8,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu der kurzfristigen Einschätzung "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +37,89 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Backblaze von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Backblaze haben sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Die Anzahl der positiven Themen in den sozialen Medien hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation von Backblaze als neutral betrachtet wird. Der RSI beträgt 56,07, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Insgesamt wird die Aktie von Backblaze aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.