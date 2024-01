Kerry Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Kerry-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 78,66 EUR liegt 6,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was als "Gut" eingestuft wird. Allerdings zeigt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, einen Rückgang um 7,49 Prozent, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 12, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutralere Bewertung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Kerry-Aktie.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Kerry in den letzten Tagen überwiegend positiv. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale generiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Kerry-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Kerry-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 14,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance um 14,22 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.