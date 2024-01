Kerry Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Kerry-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 45 auf. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,14) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kerry.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kerry eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, wodurch auch dieses Kriterium zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kerry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Kerry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,21 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" 14,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -3,68 Prozent, und Kerry liegt aktuell 14,9 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger bezüglich Kerry im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Kerry-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.