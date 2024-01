Kerry Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Kerry-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 77,4 EUR 8,9 Prozent unter dem GD200 (84,96 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 74,28 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,2 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kerry-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Darüber hinaus wurde das Unternehmen in den sozialen Medien mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls positive Einschätzungen wider, da in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Kommentare und Meinungen zu finden waren. Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Trotzdem ergibt sich aus den Handelssignalen ein Verhältnis von 0 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Kerry bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich hat die Kerry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,21 Prozent erzielt, was 14,9 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -3,68 Prozent, was Kerry um 14,9 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.