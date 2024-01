Keros Therapeutics Inc ist zurück!

Die Diskussionen über Keros Therapeutics in den sozialen Medien sind ein deutliches Signal für die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Keros Therapeutics bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein positives Bild für Keros Therapeutics. Die Diskussionsintensität hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Insgesamt wird die Aktie von Keros Therapeutics daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Keros Therapeutics führt zu einer Einstufung von "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich für Keros Therapeutics jedoch eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Analysten haben Keros Therapeutics in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führen. Das Kursziel liegt im Mittel bei 77,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 49,06 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Keros Therapeutics die Einschätzung "Gut".