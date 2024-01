Keros Therapeutics Inc-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Southport Acquisition Corporation":

Die Keros Therapeutics-Aktien verzeichnen aktuell einen Kurs von 50,24 USD, was einer Entfernung von +32,35 Prozent vom GD200 (37,96 USD) entspricht. Dies wird als positives Signal für die technische Bewertung betrachtet. Ebenso zeigt der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, einen Wert von 34,46 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein positives Signal aufweist, da der Abstand hier +45,79 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Keros Therapeutics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Keros Therapeutics-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 21,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 30,53, was zeigt, dass die Keros Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Keros Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Von Analysten wird die Keros Therapeutics-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 77,75 USD, was einem Aufwärtspotential von 54,76 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Zusammenfassend erhält die Keros Therapeutics-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.