Keros Therapeutics Inc Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktie von Keros Therapeutics wurde von Analysten insgesamt positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 2 positive und 0 neutrale Bewertungen, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 77,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,93 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Keros Therapeutics eingestellt waren. Es gab 11 Tage lang keine negative Diskussion und an drei Tagen eine neutrale Einstellung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Keros Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren deutet darauf hin, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt zeigen deutlich positive Abweichungen vom letzten Schlusskurs, was die positive Einschätzung der Aktie bestätigt.

Insgesamt wird die Aktie von Keros Therapeutics von Analysten, Anlegern und basierend auf technischen Indikatoren als "Gut" bewertet.