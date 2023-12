Keros Therapeutics Inc Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Keros Therapeutics-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen bis guten Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 37,86 USD, während der letzte Schlusskurs mit 38,21 USD nur leicht davon abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 30,78 USD, was einem Anstieg von 24,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine gute Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Keros Therapeutics-Aktie in letzter Zeit nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hindeutet. Daher wird sie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Keros Therapeutics-Aktie in diesem Punkt eine gute Bewertung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Gut" eingestuft.