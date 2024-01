Keros Therapeutics Inc Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Keros Therapeutics ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die darauf hindeuten, dass vor allem positive Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 39,76 USD um +25,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf +5,24 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt.

Die Bewertungen der Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Basis führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 77,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 95,55 Prozent bedeutet, was zu einer weiteren Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Keros Therapeutics, gemessen anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung, ergibt ein eher negatives Bild. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine langfristige Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie von Keros Therapeutics.