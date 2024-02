PhenixFINration Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Kernel Group Holdings":

Die technische Analyse der Phenixfin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,36 USD liegt, was einer Abweichung von +4,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 22,11 USD, was einer Abweichung von +1,13 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Phenixfin-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Phenixfin insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Phenixfin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 55,47 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 63,46). Daher erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Phenixfin weder besonders positive noch negative Ausschläge verzeichnete und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigte, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".