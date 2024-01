Kernel Holdings Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Kernel Group Holdings":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Kernel. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit ausschließlich positive Meinungen über die Aktie von Kernel veröffentlicht. Dies, zusammen mit den positiven Diskussionen in den sozialen Medien, führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kernel-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 20 erreicht, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Kernel derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +2,19 Prozent über dem GD200 des Wertes, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Kernel basierend auf verschiedenen Indikatoren.