Kernel Holdings Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kernel-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 32,14) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Kernel-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kernel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,61 USD. Der letzte Schlusskurs von 10,94 USD weicht um +3,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,78 USD) weist ebenfalls eine nahe Abweichung zum letzten Schlusskurs (+1,48 Prozent) auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kernel-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Kernel auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Kernel in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kernel-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich des Sentiments und des Buzz.