Kernel Holding Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Kernel liegt bei 26,53, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Kernel eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering und entspricht ebenfalls einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für Kernel in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Kernel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,92 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kernel bei 0,47, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 44,09 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Kernel, wobei die fundamentalen Kriterien eine positive Einschätzung liefern, während das Sentiment und die Dividende eher neutral bis negativ bewertet werden.