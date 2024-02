Kernel Holding Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kernel als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Kernel-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 51,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 44,88, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Index.

Auf fundamentalen Aspekten betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 1,48 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 42. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Kernel aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Kernel derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,88 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -3 im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kernel-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Kernel in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Neutral". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.