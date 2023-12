Kermode Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Kermode-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die verschiedene Faktoren berücksichtigt. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,01 CAD, was der Aktie eine Einstufung als "Gut" einbringt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kermode vor allem positiv gesprochen. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Kermode mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,83 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Kermode-Aktie.