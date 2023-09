Kermikhersteller Villeroy & Boch will die Badprodukt-Hersteller Ideal kaufen

METTLACH (dpa-AFX) - Der Keramikhersteller Villeroy & Boch will mit einer Übernahme zu den umsatzstärksten Badprodukte-Herstellern Europas aufschließen. Geplant ist der Kauf der Ideal Standard Gruppe, wie Villeroy & Boch am Montag im saarländischen Mettlach mitteilte. Entsprechende Verträge seien bereits unterzeichnet worden. Der Kaufpreis beruhe auf einer Bewertung von 600 Millionen Euro. Finanziert werden soll die Übernahme mit vorhandenen Mitteln sowie Fremdkapital in Höhe von rund 250 Millionen Euro.

Die Aktie reagierte mit einem Plus von rund zwei Prozent auf die Nachricht. Das Unternehmen wird derzeit an der Börse mit etwas mehr als einer halben Milliarde Euro bewertet.

Die Ideal Standard Gruppe bietet unter anderem Armaturen für Küche und Bad an und beschäftigt weltweit 7000 Mitarbeiter. 2022 hatte das Unternehmen 737 Millionen Euro umgesetzt. Zum Vergleich: Der Umsatz von Villeroy & Boch belief sich im selben Zeitraum auf rund 995 Millionen Euro. Verkäufer sind von der Anchorage Capital Group und von CVC Credit verwaltete Fonds. Der Abschluss der Übernahme werde Anfang 2024 erwartet.

Villeroy & Boch hatte zuletzt seine Jahresziele nach unten geschraubt, weil dem Unternehmen die schwächelnde Baubranche zu schaffen macht./jcf/zb/mis