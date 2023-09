Kering: Zielkurs von 617,10 EUR - eine Steigerung um +33,37%

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Kering eine negative Performance mit einem Rückgang von -1,16%. In der letzten Handelswoche lag das Ergebnis bei insgesamt -1,28%, was auf pessimistische Marktbedingungen hindeutet.

Dennoch wird die Aktie laut Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 617,10 EUR und könnte somit ein Potential zur Steigerung um +33,37% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des aktuellen schwachen Trends.

Von fünf Analysten werden die Kering-Papiere als stark kaufenswert betrachtet; elf weitere sprechen lediglich eine Kaufempfehlung aus. Die Mehrheit stuft sie neutral ein (15 halten) und nur einer rät zum Verkauf.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,62. Sofern es sich bewahrheitet und der wahre Wert wiedergegeben wird,...