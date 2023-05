Kering: Potenzial von +19,11% - Kursziel bei 637,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Kering eine positive Entwicklung von +0,02%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein negativer Trend von -2,07%, was auf pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Kering-Aktie liegt bei 637,50 EUR. Wenn die Bankanalysten richtig liegen und das Potenzial voll ausgeschöpft wird, erwartet Investoren ein Gewinn in Höhe von +19,11%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach der jüngsten niedrigeren Entwicklung.

Aktuell empfehlen 5 Analysten einen starken Kauf der Aktie und weitere 10 sehen sie als kaufenswert an. Die Bewertung “halten” erhalten insgesamt 16 Experten sowie nur ein einziger gibt die Empfehlung zum Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt daher hohe +46,88%.

