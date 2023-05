Kering: Potenzial für einen Anstieg auf 637,50 €

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Nach Ansicht von Analysten ist die Kering-Aktie derzeit unterbewertet.

Das wahre Kursziel liegt um +17,77% höher als der aktuelle Preis.

• Am 10.05.2023 fiel der Kurs um -1,44%, was eine negative Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen ergibt

• Das Kursziel von Kering beträgt 637,50 €

• Die durchschnittliche Bewertung des Guru-Ratings bleibt unverändert bei 3,59

Am vergangenen Tag hat sich der Aktienkurs von Kering am Finanzmarkt negativ entwickelt und verzeichnete einen Rückgang um -1,44%.

Insgesamt errechnet sich aus den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage eine Abnahme im Wert von -3.08%.

Zurzeit scheint das Marktumfeld eher pessimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten erwarteten dass es so kommen wird? Jedenfalls ist ihre Stimmung eindeutig.

Aktuell beläuft sich das mittelfristige Ziel für die Aktie von...