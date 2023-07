Kering: Potenzial für Anleger mit Kursziel von 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering hat in den letzten fünf Handelstagen an der Börse eine positive Entwicklung verzeichnet. Gestern stieg sie um +5,63%. Damit liegt das Ergebnis der Woche bei insgesamt +4,03%. Die Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein.

Aktuell sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 617,10 EUR für die Aktie von Kering. Das entspricht einem potenziellen Wachstum von +18,26% im Vergleich zum aktuellen Preis. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Von insgesamt 32 befragten Experten empfehlen fünf einen Kauf der Aktie und neun setzen sie auf “Kaufen”. Weitere 16 haben sich neutral positioniert mit dem Rating “Halten” während lediglich zwei die Empfehlung geben, die Aktien zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt jedoch gleichbleibend hoch bei 3,53 Punkten.

Insgesamt sprechen also etwa...