Kering: Potenzial für 20,27% Kursanstieg - Zielwert bei 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Kering-Aktie einen Rückgang von -0,27%. In den vergangenen fünf Tagen sank der Wert um -1,02%, was pessimistische Marktstimmungen widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 617,10 EUR. Dieses wird von Bankanalysten vorausgesagt und lässt ein mögliches Potenzial von +20,27% erkennen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht in Anbetracht des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Momentan empfehlen 5 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 10 setzen auf ein “Kauf”-Rating. Die Mehrheit von 16 Experten hält das Papier neutral (“halten”). Lediglich ein Analyst bewertet es mit “Verkauf”.

Mit einem Anteil von +46,88% bleiben optimistische Stimmen dennoch in der Überzahl. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59 auf einer Skala bis zu...