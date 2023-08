Kering: Mittelfristiges Kursziel von 617,10 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering konnte gestern keine positive Entwicklung vorweisen und verzeichnete am Finanzmarkt ein Minus von -0,41%. In der vergangenen Handelswoche beträgt das negative Ergebnis sogar -2,11%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 617,10 EUR. Würde dieses Ziel erreicht werden, ergibt sich ein Potenzial von +26,45% zum aktuellen Kurs. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten nach der jüngsten schwachen Trend-Entwicklung.

Von insgesamt 32 analysierten Meinungen empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und zehn weitere bewerten diese als “Kauf”. Mit einer neutralen Haltung positionieren sich 16 Experten in Richtung “halten”. Nur ein einziger Experte spricht sich für einen Verkauf aus. Der Anteil optimistischer Ansichten unter allen...