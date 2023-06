Kering: Kursziele für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Nach Analystenmeinung ist die Kering-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +26,26% höher als der aktuelle Wert.

• Am 27.06.2023 stieg die Aktie von Kering um +2,51%

• Das mittelfristige Ziel liegt bei 650,25 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert bleibt bei 3,56

Gestern erzielt das Unternehmen eine Steigerung von +2,51% am Finanzmarkt und in den letzten fünf Handelstagen eine Summe von plus +0,74%. Insofern scheint der Markt momentan relativ neutral zu sein.

Obwohl es sich um ein optimistisches Ergebnis handelt – das mittlere Ziel beträgt 650,25 EUR -, hat nicht jeder Analyst diese Meinung geteilt und einige halten dies für unwahrscheinlich angesichts des jüngsten Trends auf dem Markt.

Momentan gibt es fünf Bankanalysten mit einer starken Kaufempfehlung für die Aktie und zehn weitere stimmen einem...