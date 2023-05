Kering: Das Kursziel liegt bei 637,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering hat in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +0,72% verzeichnet. Gestern betrug die Steigerung +0,49%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Potenzial der Aktie jedoch positiver: Das aktuelle Kursziel liegt bei 637,50 EUR mit einem Potenzial für Investoren von +23,26%. Während einige Analysten diese Einschätzung teilen und die Aktie als Kauf einstufen (46,88%), gibt es auch Experten mit einer neutraleren Positionierung (16 halten) oder sogar als Verkauf bewerten (1).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59.