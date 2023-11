Kering: Kurspotenzial von +22,57% – Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

• Kering am 28.11.2023 mit -1,77%

• Mittelfristiges Kursziel bei 487,05 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,39

Am Finanzmarkt zeigte die Aktie von Kering gestern eine negative Entwicklung von -1,77%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf insgesamt -1,60%, was zeigt, dass der Markt im Moment eher pessimistisch eingestellt ist.

Trotzdem sehen Bankanalysten das Potenzial für Investoren bei einem mittelfristigen Zielkurs von 487,05 EUR um +22,57% ansteigen zu können. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige halten dagegen.

Aktuell empfehlen drei Experten einen Kauf der Wertpapiere und neun weitere setzen ein „Kaufen“-Rating dazu. Weitgehend neutral positionieren sich hingegen 19 Fachleute mit dem Urteil “halten”. Nur zwei Analysten raten zum Verkauf des Papiers.

Insgesamt beträgt also der Anteil der optimistischen Stimmen immerhin noch +36,36%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt zudem weiterhin unverändert bei 3,39 Punkten aus sechs Analysen vorliegender Datenquellen.

Die genannten Informationen dienen lediglich als Informationsquelle und stellen keine Anlageempfehlungen dar.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Kering-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Kering Aktie

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...