Kering: Kurspotenzial von +22,03% auf 617,10 EUR

Die Aktie von Kering konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,44% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein leichter Abwärtstrend von -0,20%. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie nicht richtig bewertet und das wahre Kursziel liegt bei 617,10 EUR.

• Am 22.08.2023 mit +1,44%

• Mittelfristiges Kursziel: 617,10 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59

Das mittelfristige Kurspotenzial der Aktie beträgt somit beeindruckende +22,03%. Von insgesamt 32 Experten sind noch immer über die Hälfte optimistisch eingestellt und empfehlen einen Kauf oder starken Kauf (46,88%). Lediglich einer der Analysten rät zum Verkauf der Aktien.

Zusammengefasst lassen sich sowohl eine positive Geschäftsentwicklung als auch stabile Finanzen des Unternehmens erkennen – Faktoren welche für Investoren interessant sein...