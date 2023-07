Kering: Kurs liegt 28,61% über dem derzeitigen Wert – Ziel bei 650,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering hat in den letzten fünf Handelstagen eine nahezu neutrale Entwicklung hingelegt. Gestern stieg sie um +0,86%, was die Woche mit einem Plus von +0,64% abschließt. Wie hatte man das erwartet? Die Analysten haben hier eindeutige Prognosen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 650,25 EUR. Dies geht aus einer Durchschnittsberechnung mehrerer Bankanalysten hervor. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies für Investoren ein Potenzial von +28,61% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilen diesen Optimismus nicht vollständig.

Insgesamt setzen 43,75% der insgesamt 32 Analysten auf einen Kauf oder halten zumindest noch an ihrem Optimismus fest. Weitere Details liefert auch das Guru-Rating von Kering: dieses bleibt weiterhin bei einem Ratingwert von...