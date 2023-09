Kering: Hohes Kurspotenzial durch unterbewertete Aktie - 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Kurse der Aktien von Kering haben eine rückläufige Tendenz. Gestern verzeichneten sie einen Wertverlust von -1,54%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Werte um insgesamt -4,41%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 617,10 EUR erreichen kann. Demnach könnte sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +30,63% ergeben.

Das “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,62 unverändert.

Von insgesamt 32 Analysten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und elf weitere setzten das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung geben 15 Experten ab. Nur einer befürwortet den Verkauf der Aktien.

Insgesamt gibt es also noch immer eine optimistische Einschätzung zur zukünftigen...