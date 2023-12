Kering-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Stimmung in den sozialen Medien für das Unternehmen Kering war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Analyse zeigt, dass es insgesamt 11 positive und drei negative Tage gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kering daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Kering von den Redakteuren eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Kering derzeit eine positive Differenz von +1,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Aktienkurses zeigt sich, dass Kering im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Kering damit 20,28 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Kering in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Kering kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...