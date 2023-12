Kering-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt und ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse. Bei Kering wurde der 7-Tage-RSI auf 61,59 Punkte festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Kering weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Kering wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Kering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kering aktuell bei 485,28 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 397,8 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,03 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 401,82 EUR angenommen, was für die Kering-Aktie der aktuellen Differenz von -1 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Kering höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, was zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

