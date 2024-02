Kering-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Kering wird von privaten Anlegern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Auch die in den letzten Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung eine Bewertung von "Gut" zu. Zudem wurden 4 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie von Kering im letzten Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent, was 20,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Kering mit einer Rendite von 0 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kering-Aktie mit -4,77 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +9,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kering-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Kering-Aktie überverkauft ist. Somit erhält sie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung, der Branchenvergleich und die technische Analyse eine positive Einschätzung für die Kering-Aktie.

