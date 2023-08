Kering: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering legte gestern am Finanzmarkt um +1,08% zu und verzeichnete somit in der vergangenen Handelswoche ein Plus von insgesamt +1,57%. Trotz des positiven Trends sind sich Bankanalysten jedoch sicher: Die Aktie ist unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt aktuell 617,10 EUR.

• Am 10.08.2023 stieg die Kering-Aktie um +1,08%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 617,10 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,59

Das bedeutet ein mögliches Potenzial von beachtlichen +18,08%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Von insgesamt 32 Experten raten fünf zum Kauf und zehn sprechen eine “Kauf”-Empfehlung aus. Die Mehrheit (16) hält die Aktie für neutral und lediglich einer rät zum Verkauf.

Anleger sollten allerdings wie immer bedenken: Eine Garantie auf Erfolg...