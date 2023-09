Kering: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns Kering hat in den letzten fünf Handelstagen leicht an Wert verloren. Gestern konnte sie jedoch einen Anstieg um +2,00% verzeichnen und schließt damit bei einem aktuellen Kurs von 437,70 EUR. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel für Kering liegt laut durchschnittlicher Berechnung von Bankanalysten bei 617,10 EUR. Das bedeutet ein potenzielles Wachstum von +40,87%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Von insgesamt 32 Analysteneinschätzungen raten derzeit 16 zum Kauf oder starkem Kauf (“Kauf” bzw. “Starker Kauf”), während sich weitere 15 Experteneinschätzungen auf eine neutrale Empfehlung (“Halten”) belaufen. Nur ein einziger Analyst empfiehlt aktuell die Aktie zu verkaufen (“Verkauf”). Somit...