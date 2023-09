Kering: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die gestrige Entwicklung der Kering-Aktie am Finanzmarkt verzeichnete ein Plus von +1,80%. In den letzten fünf Handelstagen bewegte sich die Aktie jedoch eher neutral mit einem Ergebnis von -0,53%. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten ist dabei unverändert geblieben und sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 617,10 EUR.

• Am 29.09.2023 hat die Aktie von Kering um +1,80% zugelegt.

• Das potenzielle Gewinnpotenzial liegt bei +41,15%.

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,62 unverändert.

Sollten die Analysten Recht behalten und das aktuelle Rating zum Kaufkurs beibehalten werden, könnte dies Investoren ein Gewinnpotential in Höhe von über +40% ermöglichen. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt immerhin noch +50%.

Von insgesamt 32 Experteneinschätzungen haben fünf die Aktie als stark kaufenswert eingestuft;...