Kering: Analysten sehen Kursziel bei 617,10 EUR

Die Aktie von Kering ist nach Ansicht von Bankanalysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 617,10 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +37,29% eröffnen. Trotz einer schwachen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen sind 50% der Analysten optimistisch.

• Kering verzeichnete am 25.09.2023 eine negative Performance von -2,38%

• Das Kurspotenzial beträgt +37,29%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

Gestern verlor die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns an Wert und verbuchte eine negative Performance von -2,38%. Insgesamt summiert sich das Minus der letzten Woche auf -1,61%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Von insgesamt 32 Analysten empfehlen aktuell fünf einen starken Kauf und elf ein Kauf- Rating für die Aktie. Des Weiteren haben sich fünfzehn Experten...