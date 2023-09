Kering: Analysten sehen Kursziel bei 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering hat gestern am Markt um +1,03% zugelegt und eröffnet aktuell ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +30,48%, was einem aktuellen Kursziel von 617,10 EUR entspricht. Die Stimmung der Bankanalysten ist überwiegend positiv.

• Am 15.09.2023 stieg die Aktie um +1,03%

• Das aktuelle mittelfristige Kurspotenzial beträgt +30,48%

• Der Guru-Rating liegt unverändert bei 3,62

Während fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen konnte die Aktie eine positive Performance verzeichnen und sich um insgesamt +0,91% steigern. Insgesamt scheint der Markt jedoch momentan relativ neutral zu sein.

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Experten bezüglich des Potenzials der Aktie. Fünf Analysten bewerten sie als starken Kauf und elf als Kaufempfehlung mit optimistischer Einschätzung. Eine neutrale Bewertung...