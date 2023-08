Kering: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +21,52% - Zielkurs bei 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering hat gestern eine Entwicklung am Finanzmarkt von -0,63% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich damit ein Verlust von -4,41%. Vor diesem Hintergrund scheint der Markt zurzeit eher pessimistisch zu sein. Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und sehen das wahre Potenzial in der Aktie.

• Am 03.08.2023 erzielte Kering eine negative Rendite von -0,63%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 617,10 EUR

• Der Guru-Rating von Kering bleibt unverändert bei 3,59

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie beträgt aktuell 617,10 EUR. Wenn sie recht behalten sollten Investoren mit einem Kauf aktuell davon ausgehen können einen Gewinn in Höhe von +21,52% zu erzielen.

Allerdings gibt es unter den Analysten unterschiedliche Einschätzungen zur...