Kering: Analysten sehen Kurspotential von +21,98% - Kursziel bei 617,10 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Kering eine negative Entwicklung von -1,00%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben insgesamt einen Rückgang um -4,76%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 617,10 EUR. Dies würde einem Potenzial von +21,98% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

5 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 10 bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) geben 16 Experten ab. Nur ein einziger Experte sieht die Aktie als Verkaufskandidaten an. Insgesamt sind damit immerhin noch +46,88% der befragten Analysten optimistisch gestimmt.

Als zusätzlicher Indikator dient das Guru-Rating mit einem Wert...