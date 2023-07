Kering: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering hat am Finanzmarkt gestern einen Verlust von -0,26% verzeichnet und konnte in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +10,15% vorweisen. Die Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und setzen das mittelfristige Kursziel bei 617,10 EUR an. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren von +14,28%. Von insgesamt 32 Analysten werden die Aktie als “starker Kauf” (5), “Kauf” (9) oder “halten” (16) eingestuft. Lediglich zwei Experten empfehlen einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,53 unverändert.

• Am 21.07.2023 verzeichnete Kering eine negative Kursentwicklung von -0,26%

• Das mittelfristige Kursziel lautet auf 617,10 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +43,75%

• Fünfzehn Experteneinschätzungen...