Kering: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +31,71% - Aktuelles Kursziel bei 566,10 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Kering ein Plus von +0,43% erzielen und damit eine positive Wochenbilanz aufweisen. Insgesamt stieg der Kurs in den letzten fünf Tagen um +1,05%. Die Stimmung am Markt ist momentan optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 566,10 EUR. Somit ergibt sich aktuell ein mögliches Potenzial von +31,71%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Während vier Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und elf weitere sie mit “Kauf” empfehlen, halten sich 15 Experten neutral und zwei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,53. Damit sind knapp 47% der Analysten immer noch optimistisch gestimmt bezüglich des weiteren Verlaufs der Entwicklung von...