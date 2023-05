Kering: Analysten prognostizieren Kursanstieg von 17.25%

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Kering um +0.31% zu, was in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -0.31% ergibt und aktuell eine neutrale Markteinschätzung widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel für diese Aktie liegt bei 637.50 EUR, was einem potenziellen Anstieg von +17.25% entspricht und somit zeigt, dass die Aktie laut Bankanalysten unterbewertet ist.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf dieser Aktie und zehn weitere geben ein „Kaufen“ Rating ab, während 16 Experten das Rating „Halten“ vergeben haben. Einzig ein einzelner Analyst gibt an, dass es sich hierbei um eine Verkaufsaktie handeln würde.

Insgesamt ist der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen mit 46.88 % auf recht hohem Niveau.

Zusatzinformation:

– Das Guru-Rating bleibt unverändert bei seinem vorherigen Wert von 3.59