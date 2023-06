Kering: Analysten erwarten ein Kursziel von 650,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Kering einen Rückgang um -2,11%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie insgesamt um -3,20%. Die Stimmung in der Finanzwelt ist pessimistisch.

Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und geben ein mittelfristiges Kursziel von 650,25 EUR an. Damit besteht für Investoren eine Chance auf eine Steigerung des Wertes um +29,48%.

Von den insgesamt 32 analysierenden Experten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf. Zehn Analysten positionieren sich ebenfalls positiv und bewerten sie als “Kauf”. Für 15 Experten ist das Rating “halten”, während zwei Analysten zum Verkauf raten.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating bei 3,56.

Zusammengefasst liegt das Kurspotenzial bei +29,48% und der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt +46,88%. Das Guru-Rating bleibt...