Kering: Analysten bewerten Aktie als unterbewertet - Kursziel bei 617,10 EUR

Die Kurse von Kering haben in den letzten fünf Handelstagen um -2,99% abgenommen. Gestern hat die Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,18% verzeichnet. Die derzeitige Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht erreicht wurde. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 617,10 EUR und bietet somit ein Potential von +25,81%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Auffassung angesichts des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie von Kering. Neun weitere Experten schätzen die Lage optimistisch ein und raten zum Kauf. Sechzehn Experten setzen auf eine neutrale Haltung (“halten”). Nur zwei Bankanalysten sehen aktuell den Verkauf der Aktien als ratsam an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,53 Punkten –...