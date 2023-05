Kering: Aktuelle Bewertung und Kursziel - 635,97 €

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Kering momentan nicht korrekt bewertet ist. Das wahre Kursziel liegt +17,93% über dem aktuellen Kurs.

• Am 10.05.2023 sank der Wert von Kering um -1,80%

• Das aktuelle Kursziel von Kering beträgt 635,97 €

• Das Guru-Rating für Kering bleibt bei 3,59

Gestern verlor die Aktie von Kering am Finanzmarkt einen weiteren Wert in Höhe von -1,80%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen insgesamt eine negative Entwicklung mit einem Verlust in Höhe von -3,44%. Diese Tendenz lässt den Markt zurzeit pessimistisch erscheinen.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwartet haben könnten, zeigt sich ihre Stimmung eindeutig optimistischer.

Das durchschnittliche mittelfristige Zielkurs für die Bankanalysten beträgt zurzeit 635,97 €.

Wenn sie Recht behalten sollten...