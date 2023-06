Kering: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 650,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Aktie von Kering verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine -0,10%ige Kursentwicklung. In der vergangenen Handelswoche betrug das Ergebnis sogar -0,27%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 650,25 EUR und bietet damit Investoren ein Potenzial von +26,26%. Von insgesamt 32 befragten Analysten empfehlen fünf einen Kauf und zehn sehen die Aktie als starken Kauf an.

15 Experten bewerten sie neutral – lediglich zwei Analysten geben ihr ein Verkaufsrating. Die positive Gesamteinschätzung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Es bleibt unverändert bei 3,56.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

• Am 21.06.2023 hat Kering -0,10% erreicht

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 650,25 EUR

