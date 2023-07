Kering: Aktie unterbewertet - Kursziel 617,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte der Aktie von Kering ein Plus von +0,58%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Gesamtwachstum von +5,03% führte. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch zu sein.

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie jedoch nach wie vor unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 617,10 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +23,03%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Der Großteil der Investment-Banken sieht die Aktie eher als Kauf oder hält sie zumindest für neutral. Lediglich zwei Bankanalysten sind weiterhin skeptisch und empfehlen einen Verkauf. Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,53.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Börse zeigt eine...