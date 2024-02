Kering Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Star Investment Corp II":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Kering hat derzeit ein KGV von 24,25, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Kering eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" konnte eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnet werden, während Kering mit 20,28 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Kering verzeichnet, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kering-Aktie zeigt einen Wert von 9,37 für den RSI7 (sieben Tage) und 31,61 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

