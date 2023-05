Kering: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 637,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Kering am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,43% verbuchen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen Trend in Richtung Pessimismus (-4,48%). Trotz dessen sind Bankanalysten optimistisch und vergeben ein mittelfristiges Kursziel von 637,50 EUR.

Fünf Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und zehn weitere sehen sie als vielversprechend an. Insgesamt haben sich 46,88% aller Analysten positiv zur Aktie geäußert. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,59.