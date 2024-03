Kering Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die französische Luxusmode- und Lifestyle-Marke Kering hat ihre Dividendenpolitik verbessert und erhält dafür von Analysten eine positive Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1,28 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter".

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 96,77, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Die Kering-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 436,91 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 353,75 EUR, was einem Unterschied von -19,03 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte hat Kering ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Insgesamt zeigt die Kering-Aktie gemischte Signale in Bezug auf Dividenden, technische Analyse und fundamentale Aspekte. Anleger sollten diese Informationen sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.